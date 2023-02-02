 

“На помойке”: Бедствующий на чужбине Панин валяется на улице голышом

02.02.2023, 15:50, Разное
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Знаменитый актер уже довольно давно живет за пределами России. Вместе с дочерью он обосновался в Испании, откуда поливает грязью страну, которой он, на минуточку, должен быть благодарен за свой успех и баснословные гонорары, получаемые годами. Тем более, на чужбине положение Алексея Панина не такое уж и радушное.

Там он, можно сказать, бедствует. И сам не отрицает, что с работой в Испании очень тяжело. В одном из интервью звезда “Жмурок” призналась, что в сотрудничестве постоянно получает отказы. Причем не помогают даже доводы о том, что актер работал с ведущими режиссерами. А причина отказов, говорит он, в скандальном имидже, созданным якобы прессой.

Но так ли это на самом деле? На счету у Алексея Панина не мало скандальных выходок и, кажется, к списку прибавилась еще одна. В микроблоге артиста появилось очень провокационная фотография: на ней он валяется в бассейне, расположенном на улице, голышом. Открытыми для глаз остались все части тела!

А рядом с ним – две обнаженные девицы. Одна, видимо имея хотя бы каплю стыда, прикрыла свои прелести руками и ногами. А другая гордо показала свою пышную грудь!

“Сижу в ненавистной Испании, на помойке…”, – с иронией подписал снимок актер, желая показать, что он счастлив.

Здорово, что у него остается позитив на шутки, учитывая ситуацию, в которой он оказался по своей же вине. Ведь никто не заставляет Алексея Панина расхаживать без одежды и делать пошлые снимки.


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