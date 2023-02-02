Чудеса преображения – Личное мнение
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В нашем цирке — новый фокус. На арене — знаменитая иллюзионистка Ксюндель!
Теперь, уважаемая публика, внимательно следим за руками! Действие первое: известная пышными волосами Ксения выкладывает фотографию роскошной, как ей кажется, шевелюры.
Фото: Соцсети
Посмотрели? Действие второе — из зала раздаётся подозрительный вопль от подписчицы, цитирую дословно: «Покажите ваши волосы из внутри, что они не нарощенные»!
Не знаю, кто такая внутря, но тут случается действие третье — настоящий фокус.
Фокусница Ксюндель берёт и отвечает на вопрос из зала в том духе, что зрительница суёт нос не в своё дело.
Ну, там не очень прилично всё Ксюндель орёт. Спрашивает, не показать ли ей вообще всю себя изнутри.
Всё, это был новый фокус.
Фото: Соцсети
То есть, Ксюндель строит весь свой контент на демонстрации изнанки личной жизни, но тут же возмущается, что кто-то там что-то попросил показать подробнее.
Ксюндель, а когда ты рассказываешь о личной жизни, ты не думаешь, что кто-то в неё сунет нос? А если уж хвастаешь волосами, которые действительно напоминают нарощенные по позапрошлогодней моде, будь готова к вопросам.
Или не показывай, или уж не гневайся.
Но эта логика, видимо, недоступна Ксюнделю. Наша фокусница показывает то, что ей хочется, а когда дело доходит до неудобных вопросов, начинает орать.
Впрочем, ведь всем всё нравится, верно? И Ксюндель потряс шевелюрой, и подписчица получила то, что хотела. Все довольны, и это — главное.
Как вы реагируете на неудобные вопросы о волосах?
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Источник: Лена Миро
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