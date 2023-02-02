 

Чудеса преображения – Личное мнение

02.02.2023, 15:46, Разное
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В нашем цирке — новый фокус. На арене — знаменитая иллюзионистка Ксюндель!

Теперь, уважаемая публика, внимательно следим за руками! Действие первое: известная пышными волосами Ксения выкладывает фотографию роскошной, как ей кажется, шевелюры.


Фото: Соцсети

Посмотрели? Действие второе — из зала раздаётся подозрительный вопль от подписчицы, цитирую дословно: «Покажите ваши волосы из внутри, что они не нарощенные»!

Не знаю, кто такая внутря, но тут случается действие третье — настоящий фокус.

Фокусница Ксюндель берёт и отвечает на вопрос из зала в том духе, что зрительница суёт нос не в своё дело.

Ну, там не очень прилично всё Ксюндель орёт. Спрашивает, не показать ли ей вообще всю себя изнутри.

Всё, это был новый фокус.


Фото: Соцсети

То есть, Ксюндель строит весь свой контент на демонстрации изнанки личной жизни, но тут же возмущается, что кто-то там что-то попросил показать подробнее.

Ксюндель, а когда ты рассказываешь о личной жизни, ты не думаешь, что кто-то в неё сунет нос? А если уж хвастаешь волосами, которые действительно напоминают нарощенные по позапрошлогодней моде, будь готова к вопросам.

Или не показывай, или уж не гневайся.

Но эта логика, видимо, недоступна Ксюнделю. Наша фокусница показывает то, что ей хочется, а когда дело доходит до неудобных вопросов, начинает орать.

Впрочем, ведь всем всё нравится, верно? И Ксюндель потряс шевелюрой, и подписчица получила то, что хотела. Все довольны, и это — главное.

Как вы реагируете на неудобные вопросы о волосах?

Источник: Лена Миро


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