 

Оззи Осборн объявил об уходе со сцены

02.02.2023, 15:45, Разное
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Знаменитый рок-музыкант и один из основателей группы Black Sabbath Оззи Осборн объявил о прекращении гастрольной деятельности. Исполнитель отменил запланированное на этот год турне из-за проблем со здоровьем. Как говорится в публикации, которую 74-летний рокер разместил в социальных сетях, причиной такого решения послужила травма позвоночника, которую он получил в 2019 году. 

Наверное, это одна из самых тяжелых новостей, которую я когда-либо сообщал своим преданным поклонникам. Как все вы, наверное, знаете, четыре года назад, в феврале, я получил серьезную травму позвоночника, – написал Осборн. – Моей главной и единственной целью все это время было возвращение на сцену. Мой голос в отличном состоянии. Однако после трех операций, процедур со стволовыми клетками, бесконечных сеансов физиотерапии и недавнего лечения при помощи новейшей кибернетической технологии HAL мое тело физически все еще очень слабо.

Позднее в нынешнем году Осборн намеревался дать концерты в Европе и США. Турне “No More Tours II” (созвучно с названием альбома Осборна 1991 года “No More Tears”) должно было состояться еще в 2017 году. Однако оно несколько раз переносилось из-за слабого здоровья рокера. Например, в 2020-м причиной стала болезнь Паркинсона. Как признал музыкант, он понял, что “физически неспособен дать предстоящие европейские и американские концерты”.

Напомним, в этом году в семье Оззи и Шэрон Осборн произошло радостное событие — они в очередной раз стали бабушкой и дедушкой. Их 38-летняя дочь Келли Осборн родила первенца от участника Slipknot Сида Уилсона. Шэрон Осборн поделилась новостью в эфире британского ток-шоу The Talk, заодно раскрыв имя малыша. Мальчика назвали Сидни в честь отца-музыканта.


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