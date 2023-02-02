 

Элегантность во плоти: звезда “Сумерек” Эшли Грин впервые вышла в свет после родов

02.02.2023, 15:45, Разное
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Накануне, 1 февраля, молодая мама Эшли Грин посетила гала-вечер Американской кардиологической ассоциации в Нью-Йорке. Для 35-летней звезды “Сумерек” это был первый светский выход с тех пор, как она родила дочку Кингсли Рэйнн от своего возлюбленного Пола Хоури. 

В соответствии с концепцией вечера на ковровой дорожке Эшли блистала в пышном алом платье, напоминающем о золотой эпохе Голливуда. Образ актриса дополнила изящными бриллиантовыми украшениями и волнистой укладкой в духе 50-х.

О первой беременности Эшли Грин стало известно в марте этого года. На последних сроках актриса снялась обнаженной, а в августе устроила грандиозную вечеринку baby shower, посвященную будущей дочери. С момента рождения она неоднократно показывала малышку Кингсли Рэйнн в социальных сетях, в том числе, по случаю Дня благодарения осенью. До прошедшего мероприятия Эшли большую часть времени проводила дома, занимаясь ребенком. 

Эшли Грин и актер озвучивания Пол Хоури вместе с 2013 года. Пара связала себя узами брака после пяти лет отношений, в 2018-м.


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