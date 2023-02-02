 

ЕС решил ввести новые санкции против России к годовщине начала СВО

02.02.2023, 15:20, Новости дня
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Евросоюз намерен ввести новый десятый пакет санкций против РФ до годовщины начала специальной военной операции (СВО) в Украине 24 февраля, сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Агентство АФП приводит слова главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, которая заявила, что ЕС намерен ввести новые санкции против РФ к 24 февраля, передает ТАСС.

Глава ЕК утверждает, что существующие санкции подрывают российскую экономину. По ее словам, ограничение цен на российскую нефть обходится Москве «примерно в 160 млн евро в день».

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз планирует ввести десятый пакет санкций против России, который будет в основном сосредоточен на закрытии лазеек в уже принятых мерах.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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