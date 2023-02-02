Болтон в разговоре с пранкерами призвал пресекать диалог Франции с Россией
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Бывший советник президента США по нацбезопансости Джон Болтон поговорил по телефону с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, которые представились экс-президентом Украины Петром Порошенко. Болтон сообщил о необходимости пресекать попытки Франции и Германии вести переговоры с Россией.
Видео было размещено в Telegram-канале пранкеров Вована и Лексуса.
Кроме необходимости пресекать попытки Франции и Германии вести переговоры с Россией, Болтон заявил, что необходимо оказывать давление на Россию.
Ранее польский президент Анджей Дуда в день падения ракеты в Пшеводуве в диалоге с «французским лидером Эммануэлем Макроном», которым представились российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус), заявил, что из-за случившегося не желал бы дойти до «войны с Россией».
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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