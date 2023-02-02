Болтон в разговоре с пранкерами призвал пресекать диалог Франции с Россией

Бывший советник президента США по нацбезопансости Джон Болтон поговорил по телефону с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, которые представились экс-президентом Украины Петром Порошенко. Болтон сообщил о необходимости пресекать попытки Франции и Германии вести переговоры с Россией.

Видео было размещено в Telegram-канале пранкеров Вована и Лексуса.

Кроме необходимости пресекать попытки Франции и Германии вести переговоры с Россией, Болтон заявил, что необходимо оказывать давление на Россию.

Ранее польский президент Анджей Дуда в день падения ракеты в Пшеводуве в диалоге с «французским лидером Эммануэлем Макроном», которым представились российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус), заявил, что из-за случившегося не желал бы дойти до «войны с Россией».

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