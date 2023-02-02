Вневременные принты, нейтральные тона и тотальный черный: способы стильно выглядеть, не тратя целое состояние

Стильно выглядеть — естественное желание для каждого из нас, но далеко не у всех имеется возможность тратить много денег на одежду. К счастью, есть простые способы создавать красивые луки даже при скромных доходах. Вот каких правил нужно придерживаться.

Монохромный лук

Выберите из вещей, которые у вас есть в наличии, изделия одного цвета, но разных оттенков.

Сочетайте их между собой — и у вас получится красивый монохромный лук. Секрет в том, что вещи одной цветовой гаммы помогают создать дорогой образ.

Твидовый жакет

Есть изделия, которые сразу делают любой образ более стильным и элегантным. Например, твидовый жакет. Эта вещь хорошо сочетается как с классическими брюками, так и с джинсами, прекрасно интегрируется в офисно-деловой и в повседневный стиль.

Брючный костюм

Такие комплекты — вневременная классика. Когда бы вы их ни надели, всегда получите стильный образ. Присмотритесь не только к классическому варианту «пиджак и длинные брюки со стрелками», но также рассмотрите изделия другого кроя и фасона. Например, современно смотрится комплект из укороченных брюк и удлиненного жакета с рукавами три четверти.

Или можно присмотреться к другому варианту: длинным брюкам с высокой посадкой и укороченному жакету.

Добавьте белоснежную рубашку или блузу — и у вас получится красивый образ для работы.

Аксессуары

Вам не составит труда освежить и преобразить любой образ с помощью аксессуаров. Например, сейчас в моде броши. Их можно носить не просто как украшение, приколов к кофте в районе груди, но также и как фиксатор. Например, брошь можно использовать как альтернативу пуговицам, чтобы застегнуть таким образом свитер.

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Вневременные принты

Если вам нравится одежда с принтами, тогда делайте ставку на те узоры, которые никогда не выходят из моды и не утратят свою актуальность через пару сезонов. Это могут быть как анималистичные, так и геометрические принты.

Нейтральные тона

Нейтральные приглушенные оттенки позволяют сделать лук стильным и элегантным. Поэтому сделайте так, чтобы в вашем гардеробе обязательно были вещи синего, коричневого, серого, бежевого, черного и белого цветов. Яркие акценты сможете добавить благодаря аксессуарам (например, сумочке), если возникнет необходимость.

Тотальный черный

Нет ничего проще, чем сочетать в одном наряде вещи черного цвета. Как ни странно, но такие образы «тотал блэк» всегда смотрятся стильно и являются уместными практически для любого случая. Например, на работу вы можете надеть юбку миди с пиджаком и сапогами.

Качественная обувь и сумки

Очень много зависит от качества обуви и сумки. Именно в такие вещи люди стараются инвестировать деньги, поскольку по ним можно определить статус. Не поскупитесь на качественную обувь и сумку: тогда даже при наличии бюджетной одежды из масс-маркета или секонд-хенда у вас все равно получится дорогой образ.

Блейзеры и пиджаки

Эти изделия являются синонимами элегантности и стиля, когда речь идет о создании относительно формальных и презентабельных образов. По желанию вы можете выбирать как укороченные, так и удлиненные изделия. Важно, чтобы они были нейтральных оттенков.