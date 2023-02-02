Архивы MI5: Beatles шесть раз тайно выступали перед Брежневым в Кремле

На сайте контрразведки Великобритании MI5 1 февраля были опубликованы несколько сотен документов, посвящённых группе The Beatles.

Как оказалось, музыканты в 1966-1970 гг. шесть раз тайно приезжали в Москву и выступали перед советским лидером Леонидом Брежневым

В беседе с премьер-министром Гарольдом Вильсоном посол СССР отметил, что генеральный секретарь является поклонником группы Beatles и был бы благодарен, если бы они выступили в Кремле – об этом сообщал в августе 1966 года источник МИ-5 в британском правительстве.

По идеологическим причинам официальный концерт «ливерпульской четвёрки» в СССР был невозможен, поэтому министр иностранных Великобритании попросил главу МИ-5 организовать неформальный визит музыкантов в Москву. В первый раз Beatles прилетели в Советский Союз в декабре 1966 года – это был подарок Великобритании на 60-летие генерального секретаря ЦК КПСС.

Брежнев остался очень доволен концертом и впоследствии музыканты ещё пять раз выступали в Кремле перед ним и высшим руководством СССР, пока межгосударственные отношения не осложнились до уровня, на котором такое уже было невозможно.

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