 

При сходе лавины в Индии пострадали россияне: опубликованы страшные кадры

02.02.2023, 14:30, Разное
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В среду, 1 февраля, чрезвычайное происшествие произошло на одном из горнолыжных курортов Индии. При сходе лавины пострадали 19 человек, в том числе, восемь россиян.

Природная катастрофа произошла в городе Гульмарг. Расположенный там горнолыжный курорт считается самым крупным в Гималаях. Об этом сообщает Общественная служба новостей. Всего на курорте находится около сорока отелей. Высота его спусков варьируется от двух до четырех тысяч километров.

По данным телеканала Russia Today, в результате схода лавины в Индии пострадали восемь граждан России. Их уже обнаружили спасатели. Россияне доставлены в местную больницу. Врачи диагностировали у них травмы и переломы различной степени тяжести, однако угрозы для жизни нет.

Однако для граждан Польши экстремальный отдых оказался последним. Они погибли в результате чрезвычайного происшествия, уточняет Пятый канал. Он же публикует страшные кадры начала природной стихии. Видео удалось снять туристам из России.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы Индии, в результате спасательных работ удалось обнаружить и эвакуировать всех пострадавших. 17 человек получили профессиональную помощь медиков. Двое погибли.

В обстоятельствах чрезвычайного происшествия еще предстоит разобраться, однако уже известно, что на горнолыжном курорте допускалась возможность катания вне трасс.


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