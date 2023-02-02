Собянин рассказал о внедрении высоких технологий и инноваций в московскую медицину в 2023 году

Первая программа нацелена на развитие органосберегающих технологий и операций. По словам градоначальника, прежде всего речь идет о лапароскопии.

Собянин отметил, что такие операции уменьшают риски и помогают пациенту восстановиться после хирургического вмешательства. Программа позволит добиться максимума в текущих условиях, добавил он.

Вторая программа – наращивание высокотехнологичной медпомощи по борьбе с недугами, которые становятся основными причинами инвалидности и ранней смертности. Реализация проекта улучшит качество жизни москвичей, убежден мэр.

“Так, планируем внедрить новую технологию операций при мерцательной аритмии, расширим возможности поведения операций при заболеваниях коленного и тазобедренного суставов, при катаракте”, – поделился градоначальник.

Третья программа касается открытия новых медучреждений и внедрения в них инновационных технологий. Собянин уточнил, что основу экстренной медпомощи в городе будут составлять шесть флагманских центров.

При них откроются гибридные операционные для одновременного проведения нескольких высокотехнологичных операций. Методики будут массово применять в травматологии, ортопедии, нейрохирургии и других областях, написал мэр.

Также столица продолжит закупать современные медицинские препараты и расходные материалы. Тарифы ОМС по оказанию стационарной помощи будут проиндексированы на 12%.

В Москве до 2025 года планируется открыть 32 новые поликлиники. Из них девять уже построено, а шесть начали принимать пациентов.

Кроме того, столица в два раза увеличила количество цифровых сервисов в медицине. Для диагностики заболеваний медики используют около 40 сервисов, основанных на технологиях искусственного интеллекта. В основном это отечественные разработки.