 

СМИ: мошенница Анна Делви встретится со студентами Гарварда

02.02.2023, 14:25, Разное
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Таблоид Page Six сообщает, что осужденная за мошенничество и находящаяся под домашним арестом Анна Сорокина, прославившаяся на весь мир как Анна Делви, планирует пополнить ряды преподавателей самого престижного университета Америки. Делви будет читать лекции в Гарвардской школе бизнеса. 

Это, скорее, прецедент, нежели нормальная практика, однако в сентябре прошлого года, находясь в следственном изоляторе, Делви уже проводила занятие для студентов Колумбийского университета. Инсайдеры утверждают, что Анна также встречалась с некоторыми студентами Нью-Йоркского университета по поводу их диссертаций, а еще связывалась по поводу лекций с британским Оксфордом. 

Недавно стало известно, что Анна Делви запускает собственное реалити-шоу. Съемки проекта под названием “Обеденный клуб Делви” пройдут в ее квартире в Нью-Йорке. В апартаментах осужденная будет устраивать званые ужины, на которые пригласит именитых гостей. Среди участников шоу заявлены Мадонна, Илон Маск, сербская художница Марина Абрамович и другие. 

Анна Сорокина переехала в Нью-Йорк в 2013 году и придумала вымышленную личность — Анну Делви. Под этим именем она представлялась богатой наследницей из Германии и вела в США роскошную жизнь за счет кредитов и денег состоятельных друзей. В 2017 году ее арестовали по обвинению в мошенничестве. История Делви нашла воплощение в сериале Netflix “Изобретая Анну”. 


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