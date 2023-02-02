WP – Вашингтон предупредил Киев, что ему придётся отчитаться за всю американскую помощь

Американские чиновники из Министерства обороны, Государственного департамента и Агентства по международному развитию США в ходе визита на Украину на прошлой неделе предупредили киевские власти о том, что им придётся отчитаться за всё, что им направляют из Вашингтона, пишет The Washington Post. «Важность этого послания невозможно недооценить», — предупредила генеральный инспектор Госдепа Диана Шоу.



АР

Генеральные инспекторы Министерства обороны, Государственного департамента и Агентства по международному развитию США предупредили Киев о необходимости отчитаться за получаемую им военную и экономическую помощь, пишет The Washington Post.

В ходе визита на Украину, который состоялся на прошлой неделе, руководители управлений генеральных инспекторов трёх ведомств выступили с посланием, которое, как отмечает издание, можно перевести, как: «Будьте готовы отчитаться за всё, что мы вам даём. И продолжайте бороться с коррупцией».

По словам генерального инспектора Госдепа Дианы Шоу, поездка «предоставила нам возможность напрямую донести до украинского правительства ожидания американских налогоплательщиков в отношении прозрачности и подотчётности».

«Важность этого послания невозможно недооценить», — подчеркнула Шоу, добавив, что все три ведомства «привержены искоренению любого мошенничества, расточительства или коррупции», которые могли бы помешать победе Украины.

По словам генерального инспектора Агентства по международному развитию США Николь Ангареллы, американцы дали понять, что для них важно «получать своевременный и открытый доступ к информации от правительства Украины для повышения способности управления генерального инспектора проводить независимые аудиты и расследования».

Как напоминает The Washington Post, визит состоялся на фоне растущего недовольства представителей Республиканской партии направлением всё большей помощи Киеву. Так, ещё в прошлом году спикер палаты представителей конгресса Кевин Маккарти предупредил, что партия не станет выписывать «незаполненный чек» Украине.

Впрочем, в Демократической партии считают, что беспокоиться не о чем. Так, по словам сенатора Криса Кунса, он не особенно обеспокоен тем, что американское оружие попадает на чёрный рынок «в немалой степени потому, что украинцы используют всё, что мы им посылаем».

«Я неоднократно и напрямую доводил до сведения украинских лидеров озабоченность тем, что мы должны продолжать усиливать меры прозрачности и подотчётности в отношении всей американской помощи, направляемой на Украину», — приводит издание слова Кунса.