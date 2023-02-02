Петербуржцы заподозрили Бельского в постановочной поездке в зону СВО – СМИ

Петербуржцы возмущены поездкой главы ЗакСа Александра Бельского в якобы «зону СВО». Они считают его визит в Белгород постановочным и не исключают, что спикер просто «пиарится» на теме СВО и фактически на бюджетные средства устраивает себе «отдых».

Бельский отчитался о поездке в зону СВО в своем ТГ-канале. В частности, он рассказал о доставке гуманитарного конвоя с вещами, автомобилями и посылками для бойцов, а также мощами Святого Георгия.

Район спикер парламента уточнять не стал, но, судя по данным официальной страницы ЗакСа в соцсети, речь идет о городе Белгороде на границе с Луганской областью.

Новость о визите в Белгород и ее подаче якобы как «поездки на фронт» вызвала серьезное возмущение в Сети.

«Спикер ЗАКСа Александр Бельский напялил на себя одежду хоккейного клуба СКА в раскраске милитари и приехал в Белгород, чтобы пофотографироваться и сходить в музей-диораму «Курская битва. Белгородское направление». С дружком Беглова также были еще четыре питерских депутата. Сами же они говорят, что съездили в зону СВО. В Питере работы совсем нет?» – говорится в паблике «Поребрик сити».

Одна из жительниц Северной столицы отметила, что у Бельского отличные командировочные в зону СВО, и предложила парламентарию «попариться в баньке с девочками».

«Развлекаются мужланы. Скинулись бы из собственного кармана на поездку и гуманитарную помощь, а не за счет казны в командировку», – согласилась с ней другая горожанка.

Ранее Бельского обвинили в пиаре на передаче вещей для мобилизованных на фронт. Среди них была газета «Петербургский дневник» и одежда маленького размера.