Хроники крипты

Весь январь биткоин дорожал. Что это значит и значит ли что-нибудь?

Криптотрейдеры, разработчики децентрализованных приложений, мелкие и крупные держатели криптовалюты — не только биткоина, но еще сотен других — смотрели на восходящие линии графиков с интересом, волнением и надеждой. Резкое движение стоимости биткоина вверх — «ралли» на языке владельцев крипты, которых в мире сейчас 425 млн человек, — что оно означает и означает ли вообще что-нибудь?

А вот еще один термин — криптозима. И это не связано с временем года. Всё, что происходило летом и осенью 2022, — это была криптозима, когда курс биткоина и вслед за ним других крипт месяц за месяцем шел вниз, и конца падению не было видно.

В ленте новостей для энтузиастов крипты в это время не было хороших новостей: криптобиржа Gemini сократила 10% сотрудников, криптобиржа Bybit сократила 30% сотрудников, разработчик кошелька MetaMask — одного из лучших, популярного — уволил часть разработчиков, провайдер криптоплатежей Banxa сократил 30% сотрудников.

К тому же с грохотом и скандалом обанкротилась модная криптобиржа FTX. И на фоне всего этого, загоняя настроение в гроб, падал и падал биткоин. В ноябре он упал до 15.883 доллара. Какое разочарование, какая печаль для тех, кто совсем недавно с оптимизмом глядел на аккуратные циферки 47.527. Столько он стоил в марте.

Все всё видели и понимали. Падал не только биткоин, падал весь устоявшийся мировой порядок, с экономикой сотрудничества и мирным взаимодействием стран, падала глобальная экономика, которая снова разваливалась на куски и обломки, падало настроение людей, наблюдавших с ужасом, как казавшийся нерушимым мир оборачивается разрушениями и убийствами. Когда растет производство снарядов, до таких ли тонких материй, как высокие технологии и децентрализованные системы? Когда жизнь сводится к таким осязаемым вещам, как хлеб, вода, тепло и электричество, такие бесплотные вещи, как цифровые валюты, уходят на задний план.

Но в январе биткоин начал рост и потянул за собой весь крипторынок. 1 января биткоин стоил 15.647 долларов, а 24 января — 23.134 доллара.

Другие крипты в своем ралли показывали не менее впечатляющий рост. Filecoin, валюта файловой системы IPFS, которая представляет собой новый децентрализованный интернет, вырос только за одну неделю в конце января на 8,97%, ATOM, крипта проекта Cosmos, который называют «интернетом блокчейнов», потому что он позволяет трансакции между разными сетями, вырос на 5,27%, не говоря уж о новом блокчейне Aptos, создатели которого объявили, что их технология позволяет совершать 160.000 трансакций в секунду. Появившись в самый депрессивный момент криптозимы, Aptos взлетел и в конце января показал 87% роста за неделю; суточный объем продаж коина Aptos достиг 1 миллиарда 768 млн долларов.

Как объяснить внезапный подъем рынка криптовалюты в тот момент, когда его никто не ждал и царили похоронные настроения? Объяснений огромное количество, от самых простых, сводящих все дело к спекуляциям на рынке, до самых сложных, анализирующих графики биткоина за многие годы. Читая аналитику в криптопрессе — такая пресса появилась в последние годы и имеет миллионы читателей — часто хватаешься за голову в попытке понять сложнейшие рассуждения, наполненные терминами вроде «линий Фибоначчи», «средняя скользящая», «индекс относительной силы» и тому подобное; но все дело в том, что разные аналитики, используя одни и те же инструменты технического анализа, приходят к разным выводам.

Одни — нервный всплеск биткоина на фоне мирового неустройства скоро кончится, и все опять посыпется вниз и упадет еще ниже, чем было.

Другие — вот он, наконец-то, новый рост, который приведет к тому, что биткоин будет стоить 100.000 долларов (или 200 тысяч, или 400 тысяч, или сколько вам угодно).

Криптовалюта биткойн. Фото: Пименов Рома / ТАСС

Сейчас, в эти дни, смешивая карты, планы и мысли, биткоин с достигнутой вершины пошел вниз. В таблицах цен зеленый, цвет роста, сменился на красный, цвет снижения. Имеем ли мы тут обычный после резкого ралли небольшой откат, нужный для стабилизации цены на новом высоком уровне — или это угрюмая криптозима возвращает себе всю власть, разрушая надежды и загоняя графики в безнадежный подвал?

Когда речь идет о колебаниях курса криптовалют, никто ничего не может сказать наверняка.

Но можно сказать наверняка о биткоине, эфире, солано, атоме, полигоне, кардано и еще двадцати двух тысячах успешных и безуспешных крипт, которые в совокупности образуют новый децентрализованный мир обмена ценностями и идеями.

Крипта — это посланец будущего в настоящем. Того будущего, в котором государства лишились единоличного права на выпуск денег, а наряду с фиатными валютами существуют и развиваются другие, децентрализованные, не контролируемые центробанками, дающие людям скорость и свободу трансакций и анонимность.

Чем хуже идут дела в настоящем, чем сильнее настоящее откатывается в прошлое, тем труднее приходится криптовалютам и образу мысли и жизни, которые они представляют.

Это образ жизни, в которой существуют многообразные финансовые системы, и человек волен сам выбирать, какой из них пользоваться; образ жизни, в которой государство не имеет возможности засовывать свой нос в каждый карман, а для того чтобы перевести деньги хоть соседу, а хоть на другой конец земли, не нужен банк, а достаточно одного клика в цифровом кошельке.

С 2021 года количество людей, использующих криптовалюты, увеличилось в четыре раза. В прошлом году — году кризиса, падения и криптозимы — только в блокчейне биткоина было проведено трансакций на 8,2 триллиона долларов, что составляет 260.000 долларов в секунду.

И это биткоин, древний по меркам хайтека, четырнадцатилетний могучий старик биткоин, умеющий проводить 7 трансакций в секунду, тогда как подталкивающие его в спину эфир дает 45, фантом — 4500, космос — 10 тысяч, а солана — 50 тысяч трансакций в секунду.

Расчеты в стейблкоинах — криптовалютах, обеспеченных долларами, — превысили 7 триллионов долларов, превзошли по объему Master Card и подтягиваются к Visa, с ее 12 триллионами. Все эти цифры означают, что несмотря на бурю, стресс и даже катастрофы, криптовалюты не теряют свой главный ресурс и свое главное обеспечение — веру людей в них.

Алексей Поликовский,

обозреватель «Новой газеты»

—