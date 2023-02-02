В России начинаются предварительные заказы на новые телефоны Samsung

Участники российского рынка сообщили, что российские продавцы начали принимать предварительные заказы на новые телефоны Samsung после презентации. Они также планируют начать продажи несколькими днями позже, пишет РИА Новости.

Samsung представил свои последние флагманские телефоны, серии Galaxy S23 и Galaxy Book 3 в среду, 1 января. Компания “М.Видео-Эльдорадо” заявила, что предварительные заказы на модели смартфонов были открыты в ночь после презентации. Запуск продуктов в открытую продажу будет осуществлен после первого полугодия февраля. Все продукты, которые поступят в продажу в России, будут импортированы в соответствии с российским законодательством. Они также будут иметь сертификаты соответствия, разрешительные документы и гарантийную поддержку.

Компания Inventive Retail Group, управляющая несколькими розничными сетями, включая Samsung, re-Store, World of Cubes и другие, заявила, что предварительные заказы часто появляются на сайте после презентации, и рассчитывает открыть продажи в 20-х числах февраля. Компания “Ситилинк” пояснила о своих будущих планах по продаже новых смартфонов. Он планирует предложить флагманские смартфоны, такие как модели Samsung Galaxy S23, S23+ и S23 Ultra. Ожидается, что эти устройства будут пользоваться большим спросом у тех, кто предпочитает смартфоны по верхней цене и на флагманах Android, а также у владельцев iPhone, которые хотят перейти на другую операционную систему.

Яндекс Маркет заявил, что смартфон Samsung Galaxy S23 скоро поступит в продажу на их сайте. Первые крупные партии также появятся на рынке к февралю. По данным Wildberries, новинка смартфона будет доступна для покупки в полной цветовой гамме с 6 февраля. Samsung объявила о приостановке всех поставок в Россию с марта в связи с текущими геополитическими событиями и физической невозможностью производства устройств. Устройства этой марки также были включены в список параллельного импорта.