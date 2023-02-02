Боррель: Миссия ЕС подготовит 30 тыс. украинских военных

Тренировочная миссия Евросоюза подготовит 30 тыс. украинских военных, сообщил в Киеве глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

По его словам, миссия военной помощи ЕС будет обучать дополнительно 15 тыс. украинских солдат, в результате чего общее количество обученных достигнет 30 тыс., также ЕС предоставит Украине 25 млн евро на разминирование, передает ТАСС.

Ранее Боррель, который прибыл в украинскую столицу для участия в заседаниях Еврокомиссии с правительством Украины заявил, что общая помощь Евросоюза Киеву с начала конфликта составила 50 млрд евро.

—