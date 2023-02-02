 

Боррель: Миссия ЕС подготовит 30 тыс. украинских военных

02.02.2023, 14:00, Новости дня
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Тренировочная миссия Евросоюза подготовит 30 тыс. украинских военных, сообщил в Киеве глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

По его словам, миссия военной помощи ЕС будет обучать дополнительно 15 тыс. украинских солдат, в результате чего общее количество обученных достигнет 30 тыс., также ЕС предоставит Украине 25 млн евро на разминирование, передает ТАСС.

Ранее Боррель, который прибыл в украинскую столицу для участия в заседаниях Еврокомиссии с правительством Украины заявил, что общая помощь Евросоюза Киеву с начала конфликта составила 50 млрд евро.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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