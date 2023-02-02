Европарламент призвал рассмотреть поставки самолетов и ракет Киеву

Европарламент в своей резолюции призвал рассмотреть возможность поставок Украине ракет большого радиуса действия и западных боевых самолетов.

В документе ЕП приветствовал решение стран Запада поставить Украине танки, а также настаивает на том, чтобы подготовка экипажей началась немедленно, передает ТАСС.

Резолюции Европарламента носят исключительно рекомендательный характер.

Между тем ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не рассматривает отправку истребителей на Украину в настоящий момент.

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