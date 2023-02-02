 

Вучич рассказал, чем обернулся для страны отказ от санкций против России

02.02.2023, 14:00, Новости дня
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Сербия, которая придерживается военного нейтралитета, из-за конфликта в Украине и отказа поддержать санкции против РФ осталась без союзников на Западе, так как окружена странами НАТО, сообщил сербский президент Александр Вучич.

В четверг началось специальное заседания Скупщины (парламента), на котором рассматривался доклада «О процессе переговоров с временными структурами в Приштине с 1 сентября до 15 января 2022 года», передает РИА «Новости».

Президент напомнил, что Сербия находится в окружении стран-членов НАТО.

«Сейчас на нас никто не смотрел бы как на союзника из-за вооруженного конфликта в Украине и того факта, что Сербия, руководствуясь ответственной и честной позицией, не ввела санкции в отношении России», – сообщил Вучич парламентариям.

Глава Сербии подчеркнул, что страна должна принимать решения самостоятельно, не по указке из США, РФ или ЕС.

Ранее первый вице-премьер, глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что введение санкций в отношении РФ было бы «некорректным» шагом.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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