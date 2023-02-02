Все швы в дело: плетеный коврик из старых джинсов своими руками

Наверное, сложно встретить такого человека, в гардеробе которого не нашлись бы джинсы. Само собой, как и любая другая вещь, они со временем выходят из строя. Конечно, можно было бы их выбросить, но, если вы дружите с рукоделием, из них можно сделать какие-то оригинальные вещи. К примеру, ковер…

Интересное решение

Итак, из старых джинсовых брюк можно сделать аксессуары разного размера – от дверного коврика до небольших подставок под горячее. Все зависит от количества используемого материала. Причем для этого не нужно никаких особых умений.

Как это сделать

Для начала нужно срезать швы со старых джинсов ножницами. Лучше использовать те, в которых проложена всего одна строчка.

Расположите полоски нарезанных джинсов вертикально и приклейте их широким малярным скотчем сверху к столу, как указано на фото. Оставьте около 5 сантиметров от верха, если вы хотите, чтобы ваш коврик был с бахромой с каждой стороны.

Начните плести коврик, чередуя расположение горизонтальных полосок – над или под вертикальными полосками, оставляя по бокам около 3 сантиметров. Следующий ряд имеет противоположное расположение горизонтальных полос.

Таким образом плетется 3-4 ряда. После этого они закрепляются по бокам крепкой надежной тесьмой.

Как только вы достигнете желаемой длины, обработайте низ. В итоге закрепленными оказываются все стороны. Для этого вам понадобится джинсовая игла. Лучше всего использовать номер 100.

Возьмите джинсовую полоску (боковой шов, который был заутюжен на одну сторону). Поместите его прямо рядом с тканым краем. Поднимите малярный скотч с правой стороны от края, чтобы не было швов. Пришейте полоску по сплетенному краю.

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Закрепите тремя швами. Снимите скотч с той стороны, которую вы только что пришили. Повторите это с оставшимися сторонами.

После того как вы закрепите все стороны, вы можете сделать бахрому нужной длины. Можно с одной стороны, можно – со всех. Все зависит от вашего желания.

Завершающий этап

Коврик или салфетки необходимо постирать в стиральной машине. В итоге все как бы хорошо. Но, как можете того и ожидать, остается несколько потертых нитей. Не проблема. Когда все высохнет, их нужно просто обрезать ножницами.

Изделия получаются очень прочными и одновременно мягкими на ощупь. Для дверного коврика именно то, что надо. Хотя такое плетение прекрасно подходит и для других целей, как уже упоминалось выше. Одним словом, немного вашего времени и терпения, и у вас в доме появятся оригинальные аксессуары.