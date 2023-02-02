Мнение: Параллельные миры?

Кто-нибудь может объяснить, что происходит?

Как всегда по понедельникам, 30 января выложил в YouTube очередной выпуск «НОвой ВИДЕОгазеты».

И написал про это видео в ЖЖ и своем Telegram-канале.

В ЖЖ запись прочитали более 13 тыс. блогеров.

Запись в Telegram-канале о выпуске прочитали более 45 тыс пользователей.

Но вот что удивительно, на количестве просмотров в ЖЖ и ТГ практически никак не отразилось на количество просморов tв YouTube. И подписчиков в YouTube и Telegram-канале не прибавилось.

Это потому что пользователи ЖЖ и Telegram – читатели, а не зрители. Прочитать прочитали, а переходить в YouTube не стали? Параллельные миры?

И сильно удивил Telegram. Как так получилось, что 45 тыс просмотров конкретного текста в Telegram принесло каналу меньше десяти новых подписчиков? Парадокс?

Картинка отсюда

—