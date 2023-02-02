Мнение: Параллельные миры?
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Кто-нибудь может объяснить, что происходит?
Как всегда по понедельникам, 30 января выложил в YouTube очередной выпуск «НОвой ВИДЕОгазеты».
И написал про это видео в ЖЖ и своем Telegram-канале.
В ЖЖ запись прочитали более 13 тыс. блогеров.
Запись в Telegram-канале о выпуске прочитали более 45 тыс пользователей.
Но вот что удивительно, на количестве просмотров в ЖЖ и ТГ практически никак не отразилось на количество просморов tв YouTube. И подписчиков в YouTube и Telegram-канале не прибавилось.
Это потому что пользователи ЖЖ и Telegram – читатели, а не зрители. Прочитать прочитали, а переходить в YouTube не стали? Параллельные миры?
И сильно удивил Telegram. Как так получилось, что 45 тыс просмотров конкретного текста в Telegram принесло каналу меньше десяти новых подписчиков? Парадокс?
Картинка отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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