Петропавловскую крепость переименуют из-за русофобских высказываний президента Чехии

Мэрия Санкт-Петербурга приняла решение о переименовании Петропавловской крепости и расположенного на её территории одноимённого собора.

Поводом для этого послужили антироссийские выпады новоизбранного президента Чехии Петра Павла.

Пётр Павел неоднократно называл Россию угрозой безопасности в Европе, призывал вводить против неё санкции и всячески противодействовать российскому культурному влиянию. Помимо этого, в 2015-2018 годах он занимал должность председателя Военного комитета НАТО, который в настоящее время ведёт гибридную войну против России.

Подобные высказывания являются недопустимыми, считает депутат Петербургского городского заксобрания Аполлинарий Ягужинский.

Депутаты Северной столицы призвали правительство города очистить его от всего, что могло бы напоминать о столь подлом и вероломном враге России. Начать решено с Петропавловской крепости, которой будет возвращено историческое название – Троцкая цитадель.

– Сейчас об этом уже многие забыли, но в 1918 году крепость переименовали в Троцкую цитадель в честь наркома обороны Льва Давидовича Троцкого, – рассказывает Ягужинский. – Потом, в годы сталинских репрессий, решение стыдливо отменили задним числом, и крепость опять начали именовать Петропавловской. Но скажите мне, господа, допустимо ли называть главную твердыню в центре лучшего города страны в честь забывшего своё родство манкурта, служащего нашим врагам и самому Вельзевулу?

—