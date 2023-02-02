 

Иск на миллион и 19 томов жалоб: Киркорова прижали к ногтю после глумливых танцев на кресте

02.02.2023, 13:10, Разное
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Российский певец Филипп Киркоров получил новый иск на миллион рублей за глумление над христианской верой и святым распятием в Кремле. С инициативой наказать распоясавшегося артиста выступили авторы проекта “Мирный воин”. По их мнению, Киркоров учинил настоящий сатанизм и продолжает делать это.

Напомним, в мае 2022 года российские активисты написали заявление в СК РФ с просьбой наказать Филиппа Киркорова за оскорбление чувств верующих. Жалобы перенаправляли в управление МВД по Москве, в итоге там накопилось 19 томов заявлений, сообщает “Царьград”. При этом никакого дела так и не возбудили. Однако жалобы продолжаются, и теперь его прижали к ногтю.

Руководитель проекта “Мирный воин” Михаил Феодориди уверен, что мусульмане должны защитить православных, над верой которых сейчас глумятся. Точно так же христиане поддержали мусульман, когда над пророком Мухамаддом посмели издеваться.

Напомним, скандал разгорелся после выступления Филиппа Киркорова в Кремле. Во время концерта певец залез на крест, на который была прикреплена женщина. Киркоров пел и танцевал на кресте. После многочисленных жалоб певец изменил этот номер в своей концертной программе.


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