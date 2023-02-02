 

В Московской области мужчина нашел ключи от машины и угнал ее

02.02.2023, 13:10, Разное
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В подмосковном Жуковском мужчина угнал автомобиль, ключи от которого нашел на улице. Как сообщают “Вести Подмосковья”, иномарка принадлежала 70-летней местной жительнице, она и обратилась в полицию. Общий ущерб оценили в два миллиона рублей.

Правоохранители отследили маршрут передвижения похищенной машины и вскоре установили ее местоположение. Подозреваемый также нашелся быстро, сообщает VSE42.RU. Им оказался местный житель, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности.

Как оказалось, мужчина угнал машину, прокатился на ней, попал в небольшую аварию и бросил авто. По данным “Радио 1”, иномарка получила повреждения, однако осталась на ходу.


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