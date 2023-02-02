Должен отсидеть? – Личное мнение

Футболист Кокорин, судимый за драку в кафе, заявил, что каждый нормальный мужчина должен отсидеть.



Фото: Соцсети

Как на это реагировать?

Откровенно скажу, не знаю, как такой бред можно вообще прокомментировать. Для этого, как минимум, нужно понять, что в принципе говорит Кокорин.

То есть, если парень не отсидел, то он, в представлении Кокорина, не нормальный? Правильно я понимаю этот полёт мысли?

Эти слова, как по мне, вообще не вяжутся с реальностью.

Что должен мужчина? Быть сильным. Уметь обеспечивать себя и свою семью. Уважать окружающих его людей. Быть выдержанным. Любить жену и растить детей.

Где в этих истинах тюрьма? Для чего в ней сидеть? Почему мужчина должен там оказаться?

На эти вопросы Кокорин не ответил.

Может быть, Кокорин просто бахвалится? Я сидел, и вы отсидите, чтобы стать такими же нормальными, как и я? Так никто этого не хочет и не захочет.

А вы что думаете?

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