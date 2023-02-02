Должен отсидеть? – Личное мнение
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Футболист Кокорин, судимый за драку в кафе, заявил, что каждый нормальный мужчина должен отсидеть.
Фото: Соцсети
Как на это реагировать?
Откровенно скажу, не знаю, как такой бред можно вообще прокомментировать. Для этого, как минимум, нужно понять, что в принципе говорит Кокорин.
То есть, если парень не отсидел, то он, в представлении Кокорина, не нормальный? Правильно я понимаю этот полёт мысли?
Эти слова, как по мне, вообще не вяжутся с реальностью.
Что должен мужчина? Быть сильным. Уметь обеспечивать себя и свою семью. Уважать окружающих его людей. Быть выдержанным. Любить жену и растить детей.
Где в этих истинах тюрьма? Для чего в ней сидеть? Почему мужчина должен там оказаться?
На эти вопросы Кокорин не ответил.
Может быть, Кокорин просто бахвалится? Я сидел, и вы отсидите, чтобы стать такими же нормальными, как и я? Так никто этого не хочет и не захочет.
А вы что думаете?
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Источник: Лена Миро
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