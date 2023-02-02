 

Редкий выход: звезда “Круэллы” Эмма Стоун на баскетбольном матче с супругом

02.02.2023, 13:04, Разное
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На днях 34-летняя обладательница “Оскара” Эмма Стоун и ее 37-летний супруг Дэйв МакКери появились вместе на баскетбольном матче “Нью-Йорк Никс” против “Лос-Анджелес Лейкерс”, чем по-настоящему обрадовали фанатов. Дело в том, что пара держит свои отношения подальше от посторонних глаз и крайне редко выходит в свет. Фотографам удалось запечатлеть супругов, сидящими в первом ряду и увлеченно наблюдающими за игрой. К слову, на этом же матче засветился сменивший имидж комик Пит Дэвидсон.

Эмма Стоун начала встречаться с режиссером Saturday Night Live Дэйвом МакКери около пяти назад. Они познакомились на съемках легендарного телешоу. Дэйв был сценаристом забавного эпизода, участницей которого стала Эмма, и роман между ними закрутился стремительно. В 2020-м году они тайно поженились. В марте 2021-го издание TMZ сообщило, что в семействе Стоун-МакКери произошло пополнение. У влюбленных родилась дочь, которую назвали Луиза Джин. 

А в июне прошлого года Эмма Стоун продала свою роскошную виллу на вершине утеса в Малибу за 4,4 миллиона долларов.


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