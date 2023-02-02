 

Киану Ривза преследует сталкер — актер обратился в суд

02.02.2023, 13:04, Разное
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Киану Ривзу в последнее время живется неспокойно. Звезду “Матрицы” начал преследовать сталкер. По информации TMZ, Ривз даже обратился в суд с требованием выдать 38-летнему мужчине, который не дает ему покоя, запрет на приближение. Издание пишет, что незнакомец по имени Брайан Диксон неоднократно врывался на территорию дома артиста на протяжении трех месяцев. Однажды он даже оставил на участке актера подозрительный рюкзак, в котором охрана Ривза обнаружила ДНК-тест. Ривз сообщает, что таким образом Диксон хотел доказать свое родство с кинозвездой.

В соцсетях сталкер неоднократно называл себя Джаспером Кейтом Ривзом. Мужчина сообщал о намерении передать все свои активы артисту, который, по его словам, является его родственником. После обращения Ривза суд запретит ему приближаться к актеру и его возлюбленной Александре Грант менее, чем на 100 ярдов (91 метр).

Напомним, Киану Ривз возвращается к легендарной роли Джона Уика. Сначала кинокомпания Lionsgate опубликовала первый трейлер грядущей четвертой части франшизы. Позже в сети появился новый постер, на котором Ривз изображен крупным планом. Премьера боевика “Джон Уик 4” намечена на 24 марта 2023-го.


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