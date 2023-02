В Америке начались съемки экранизации страшной игры ужасов Five Nights at Freddys

Blumhouse Productions, американская кинопроизводственная компания, приступила к созданию экранизации Five Nights at Freddys. Джейсон Блум, основатель Blumhouse Productions, объявил об этом через Twitter.

К сообщению его постпродюсер приложил фотографию. Судя по всему, проект называется Bad Cupcake. Это может быть отсылкой к антагонисту Мистера Кекса. Эмма Тэмми известна по таким фильмам, как “Направление во тьму”, “Обитель страха” и “Направление во тьму”. Она будет режиссером экранизации “Пяти ночей с Фредди”. Мэтью Лиллард (“Крик”, “Хакеры”, “Панк из Солт-Лейк-Сити”) и Джош Хатчерсон (“Голодные игры”, “Убить за тычок”, “Человек будущего”) станут звездами этого фильма.

Сюжеты фильмов будут основаны на историях из видеоигр. События Five Nights At Freddys разворачиваются вокруг пиццерии Freddy Fazbears, где по ночам оживают аниматроники, напоминающие антропоморфных животных. Дата премьеры Five Nights at Freddys пока неизвестна.