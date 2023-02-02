Названы самые высокооплачиваемые вакансии января

По данным пресс-службы Федерального агентства по занятости населения, самыми высокооплачиваемыми вакансиями января стали инженеры, пилоты, капитаны и программисты.

В сообщении говорится, что в число самых высокооплачиваемых вакансий января вошли пилоты, программисты и инженеры, а также механики и капитаны судов. Федеральная служба по труду уточняет, какие факторы влияют на размер заработной платы. Вакансии в авиации обычно хорошо оплачиваются. В Красноярске требуется экипаж вертолета на мыс Челюскин. Оклад получают капитан и второй пилот воздушного судна, а пилот – 500 000 рублей. Бортинженер получает 400 тысяч рублей. Авиационные специалисты из Республики Хакасия и Татарстана могут рассчитывать на зарплату до 150 000 рублей.

Для директора по развитию в Якутске требуется доход не менее 500 000 рублей. Для планирования и реализации бизнес-стратегии агрохолдинга в Москве требуется менеджер. Топ-менеджеры Иркутской и Кемеровской областей, Тульской, Свердловской областей, Краснодарского края Москвы, Санкт-Петербурга получают высокие зарплаты до 300 000 рублей.

В разных регионах РФ можно ожидать инженеров и механиков. Эти работники готовы получать ежемесячную зарплату от 150 до 400 000 рублей. Программисты могут рассчитывать на получение от 100 до 400 тысяч рублей в месяц от своих работодателей. Капитаны морских судов в Приморском крае и Камчатском крае имеют право на получение до 330 000 рублей. Это касается и тех, кто имеет опыт работы на танкерах.