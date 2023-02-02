 

Лавров: Утверждения об отказе России от переговоров по Украине – ложь (но это не правда)

02.02.2023, 12:42, Новости дня
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Заявления о том, что Россия якобы отказывается от переговоров по Украине, являются ложью, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью журналисту Дмитрию Киселеву.

Он отметил, что российская дипломатия развенчивает ложь о том, что Москва отказывается вести переговоры, передает ТАСС.

Лавров пояснил, что от переговоров отказался Запад и заставил Киев уйти с переговорного процесса, когда еще была возможность закончить конфликт политическим путем.

После этого никто не попытался убедить Киев в необходимости вести переговоры, передает РИА «Новости».

Лавров подчеркнул, что Россия сейчас действует также, как и ее «западные коллеги», обещавшие победу на поле боя.

По мнению главы МИД, президент Украины Владимир Зеленскийчувствует, что является несамостоятельной фигурой, поэтому не понимает, с кем ему разговаривать в России.

Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что, если бы США захотели, они бы за сутки посадили киевский режим за стол переговоров, но они сознательно этого не делают.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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