Лавров: Отношения России и Китая по качеству выше военного союза и не имеют ограничений

Отношения РФ и Китая по качеству выше военного союза, они не имеют ни ограничений, ни пределов, в них нет запретных тем, сообщил глава МИД Сергей Лавров.

По словам Лаврова, в декларации РФ и Китая записано, что, несмотря на то, что страны не создают военного союза, отношения между ними выше по качеству военных союзов в классическом понимании, поскольку не имеют ни ограничений, ни пределов, ни запретных тем никаких нет, передает РИА «Новости».

Он добавил, что за все годы существования СССР, КНР и Российской Федерации общий интерес заключается в развитии на основе национальных планов «в рамках существующих норм международной торговли».

По словам Лаврова, желающих напугать Россию Китаем хватает, что продиктовано желанием затруднить сотрудничество Москвы и Пекина.

«Нас ведь тоже обвиняют, что мы большие и всех обижаем вокруг. Бывшие советские республики якобы… Таких желающих (обвинять) будет много. И,конечно, желающих напугать нас Китаем уже хватает. Я вижу в этом игру, связанную со стремлением не дать нам сотрудничать и координироваться ни в экономике, ни в международных делах», – сказал Лавров.

Он добавил: нет никаких сомнений в том, что планы Россия и Китая отвечают интересам обоих стран.

«Что эти планы не определяют контроль России, как некую подчиненную (страну). Они взаимовыгодны», – добавил глава МИД.

Ранее Лавров рассказал, что не понимает, почему военные учения России, КНР и ЮАР могут вызывать «смешанную реакцию» у общества, в то время как учения США у берегов Китая не вызывают таких вопросов.

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