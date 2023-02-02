Похож на физалис: подвесной светильник с красивым абажуром-оригами легко сделать своими руками

Стильный подвесной светильник, похожий на физалис, вы можете сделать уже сегодня своими руками. Для этого потребуется всего два бумажных пакета, а результат порадует и взрослых, и детей. Даже если вы не знакомы с техникой оригами, сделать его не составит труда.

Как сделать абажур оригами своими руками

Кроме бумажного пакета потребуется подвесной шнур с патроном и вилкой. Светильник может работать с любой лампочкой, но выбирайте лучше всего те, которые не выделяют много тепла. Например, светодиодные лампочки. Они имеют мощность 7,5 Вт, но светятся как 40 Вт. И наконец, основная часть – это абажур из бумажного пакета.

Отрезайте дно пакета и откройте одну сторону, которая приклеена, чтобы получилась одна сплошная деталь, готовая к складыванию. Начните с длинной детали. Сложите его вдоль пополам и продолжайте складывать. А результате, должно быть 16 складок. Попробуйте, и у вас обязательно все получится.

Шило и веревочка нужны, чтобы закрепить край.

Если сомневаетесь, что складки будут ровными, сразу наметьте точки сгиба.

После того как все складки сделаны, сложите их в соответствии со схемой.

Затем разрежьте второй пакет на половину длины этого куска и начните со складок гармошкой, на этот раз на 8 равных частей, так как это половина длины. Соедините два элемента вместе.

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Как выбрать комплектующие

Вам потребуется шнур с патроном под лампочку и вилкой. Можно оставить светильник без светящегося элемента, но тогда вы лишите его волшебства.

Простой шнур можно легко превратить в оригинальный, обмотав вокруг него шпагат из сизаля, пряжи или конопли и приклеив концы горячим клеем. В качестве декора используйте ткань или бумагу, по выбору. Теперь все готово к тому, чтобы собранный абажур занял свое законное место.

Выбираем место для светильника

Его можно повесить около кровати или рабочего стола. Такой светильник легко оживит атмосферу и создаст праздничное настроение. Он будет хорошо смотреться в детской или гостиной.

Учитывая оригинальный внешний вид светильника, ему требуется также аутентичная подставка. Отличным решением станет деревянная, толстая палка или ветка. Пусть она не будет слишком ровной, это только прибавит шарма. Главное, закрепите ее в крестовине, чтобы светильник не упал.

Заключение

Если вы никогда не работали в технике оригами, то это отличный шанс попробовать свои силы. Затрат практически никаких, а удовольствие от работы получите колоссальное. Так как сделать DIY-светильник несложно, можете поручить это задание детям.