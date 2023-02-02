Настя, которую мы потеряли: Толпы россиян прощаются с Волочковой после внезапной смерти

Который день россияне обсуждают одно из последних интервью с участием балерины всея Руси. Она стала героиней шоу журналистки Алены Блин, и выпуск с ней вызвал у пользователей бурю эмоций. Во время съемок ведущая заботливо подливала гостье любимое просекко, а когда она уже была на веселе, стала задавать сложные вопросы. Очевидно, что ответить на них Анастасия Волочкова не смогла.

В общем, после выхода первого выпуска на журналистку нахлынула волна негатива: многие посчитали, что она выставила танцовщицу посмешищем. При этом нашлись люди, которые сделали виноватой блондинку: мол, нужно знать меру. Все эти разговоры спровоцировали народ вспомнить, какой звезда была в молодости.

В Сети опубликовали давнее интервью с Анастасией Волочковой: нежная, ухоженная как аристократка она рассуждает о высоком. Многие, увидев эти кадры, стали ностальгировать по той Насте, которую мы потеряли: милой, нежной, элегантно-чистой, без пошлости. Кто-то предположил, что в какой-то момент максимально неожиданно звезду настигла гибель, при этом, по словам пользователей, она уничтожила себя сама.

“Это смерть в прямом эфире, честно, жутко смотреть, что с ней происходит”, – пишут пользователи.

Так что теперь толпе россиян в комментариях остается попрощаться той самой дивой, какой была балерина. И они это сделали: грустно вздыхая о судьбе Анастасии Волочковой и применяя к ней глаголы в прошедшем времени, как будто ее уже нет.