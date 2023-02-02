 

Рассыпается на глазах: Кудрявцева с оторванным носом взялась за бутылку

02.02.2023, 11:52, Разное
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Прошлый год стал крайне тяжелым для российской телеведущей Леры Кудрявцевой. Звезда постоянно болела, ездила посреди ночи в больницу и пыталась держаться на плаву. Масла в огонь подливали слухи о ее вероятном разводе с мужем Игорем Макаровым.

Лера Кудрявцева постоянно опровергала эти сплетни, но они росли как снежный ком. Со стороны казалось, что Лера просто рассыпается на глазах. Вишенкой на торте стал инцидент на “Песне года”, где она вместе с Сергеем Лазаревым была ведущей. В какой-то момент она поправила себе нос, и все подумали, что он оторвался. Сам Лазарев отшутился по этому поводу. А в позапрошлом году у нее оторвался клок волос на той же сцене, так что это уже становится традицией.

Под конец года Лера Кудрявцева заявила, что у нее начались проблемы с психикой, что стало шоком для многих фанатов. Итогом стало недавнее признание Леры в том, что ее душа просится схватиться за бутылку.

“Не пью уже очень давно, совсем. Иногда очень хочется, очень. Вот чтоб нажраться и мордой в салат”, – призналась Лера Кудрявцева.

За неимением других методов расслабления ведущая пошла в тир и от души там постреляла. Кадры звезда опубликовала в своем телеграм-канале.


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