 

Годовалый сын Эмили Ратажковски снялся в своей первой рекламной кампании

02.02.2023, 11:45, Разное
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Годовалый сын Эмили Ратажковски Сильвестр Аполло Бир присоединился к своей знаменитой маме и снялся в новой рекламе весенней коллекции бренда Tory Burch. Для светловолосого малыша это был первый в жизни модный кампейн. На кадрах Сильвестр позирует в кислотно-зеленом костюме инопланетянина, который дополняет сумочка Tory Burch в тон, а также гигантской джинсовой куртке из взрослой размерной сетки. 

Хитрюга! Моя маленькая инопланетная суперзвезда, – написала 31-летняя Ратажковски под новыми снимками сына в своем личном блоге. 

В комментариях к посту модный дебют Сильвестра поддержали коллеги Эмили по фэшн-индустрии.

Не вижу никого и ничего, кроме красавца Сильвестра! – написала Эмбер Валлетта.

Обожаю вас, – призналась в любви Хелена Кристенсен.

Милашки! – добавила Лили Олдридж.

С отцом Сильвестра, кинопродюсером Себастьяном Бир-Макклардом, Ратажковски рассталась в июле прошлого года, а уже в начале сентября подала документы на развод. По информации инсайдеров, причиной разлада послужили многочисленные измены супруга, и позже модель сама косвенно подтвердила эти догадки. 

На днях Эмили призналась, что, невзирая на развод, до сих пор периодически надевает обручальное кольцо. По словам модели, это украшение не несет для нее никакого символизма — к нему Эмили относится, как к обыкновенному аксессуару, дополняющему повседневные аутфиты.


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