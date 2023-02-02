 

Жизель Бюндхен прокомментировала уход бывшего мужа Тома Брэди из большого спорта

02.02.2023, 11:45, Разное
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Американский футболист Том Брэди объявил, что окончательно уходит из спорта и покидает ассоциацию НФЛ. Решение спортсмена прокомментировала его бывшая жена, супермодель Жизель Бюндхен. 

Желаю тебе только самого замечательного на этом этапе твоей жизни, – прокомментировала она публикацию с официальным заявлением экс-супруга в социальных сетях.

Неудивительно, что 42-летняя Жизель поддержала знаменитого квотербека. Ранее инсайдеры утверждали, что пара рассталась из-за того, что Брэди был не готов жертвовать карьерой ради семьи. 

В браке возникли проблемы из-за его решения не выходить на пенсию. Жизель всегда была единственной, кто заботился о детях, – говорили источники тогда.

Что ж, стоит ли ждать воссоединения пары после окончательного ухода Брэди из футбола — время покажет. Жизель же, тем временем, после развода готовится вернуться в модельный бизнес. 

О разладе в семье Жизель Бюндхен и Тома Брэди стало известно в начале сентября прошлого года. Позже модель дала откровенное интервью глянцу и лично рассказала о том, что происходит в их паре. У Тома и Жизель двое общих детей: 12-летний сын Бенджамин и 9-летняя дочь Вивиан.


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