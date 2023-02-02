Мнение: Закваска

«Если Европа введет санкции на молочные закваски, то сметаны у нас в России не будет. Сейчас 90% нашего рынка — это импортные закваски. У нас просто отсутствуют биофабрики для их производства», – рассказал основатель крупнейшего в России производителя мясных и молочных органических продуктов «АгриВолга» Сергей Бачин.

Когда на повестке стоит захват Галактики и Бахмута, то на такие мелочи, как закваска для сметаны, у верховного лидера просто нет времени.

А так как он один за нас всех думу думает, а бояре у него, как известно, всегда во всём виноваты и ни к чему не пригодны, то придется еще немного потерпеть. Вот как только захватит всё от горизонта до горизонта, так и до закваски дело дойдет.

Правда, тут есть закавыка. Как только верховный архистратиг чего освобождает, так там сразу исчезает закваска, производство, дома, люди и сама жизнь. Поэтому когда он всё освободит – где же мы закваску для сметаны брать будем?

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