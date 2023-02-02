Успехи России, скудная помощь Запада, нехватка времени и людей — обозреватель Die Welt объяснил невозможность победы Украины

С каждым днём конфликта победа Украины становится всё менее вероятной, пишет обозреватель Die Welt Кристоф Шильц. По его словам, у украинской армии заканчиваются люди и материальные средства, в то время как РФ обладает обширными ресурсами и мобилизационным потенциалом для продолжения боевых действий, а время играет ей на руку. Запад при этом «поддерживает Украину только так, чтобы ей не пришлось немедленно капитулировать», а дипломаты всё чаще говорят об «усталости от войны» и «прекращении огня».



AP

В начале этого года Украина излучала оптимизм по поводу конфликта, который длится уже почти целый год, пишет обозреватель Die Welt Кристоф Шильц. Этот год, заявлял глава военной разведки Кирилл Буданов, принесёт Украине «радость и победу». Но насколько реалистична победа Украины?

По мнению Шильца, выход Украины победителем из этого конфликта «практически невозможен». С каждым днём победа Украины становится всё менее вероятной. По определению президента Украины Владимира Зеленского, победа означает отвоевание всех контролируемых Россией территорий, в том числе Крыма. Но исходя из сегодняшних реалий и в нынешних обстоятельствах — прежде всего при «недостаточной поддержке» со стороны Запада — это невозможно. В настоящее время РФ контролирует около 18% территории страны. «В будущем это значение, скорее всего, будет расти, а не падать. К сожалению», — отмечает Шильц.

В чём причины прогнозируемого успеха России? Во-первых: в ходе дебатов, проходивших в течение последних нескольких недель, наконец стало ясно, что США, Германия и другие партнёры по НАТО в большей степени боятся распространения боевых действий на территорию НАТО, чем «угрозы безопасности Запада, создаваемой российскими территориальными завоеваниями на Украине». «Логика лиц, принимающих решения на Западе, такова: чем мощнее, смертоноснее и точнее поставляемое оружие, тем выше риск «побочного эффекта». Запад страдает своеобразным самосдерживанием и поэтому поддерживает Украину только так, чтобы ей не пришлось немедленно капитулировать», — считает ообозреватель.

Во-вторых, РФ уже уничтожила от 60% до 70% критической инфраструктуры Украины. Пока нельзя предугадать, получит ли Киев с Запада достаточное количество систем противовоздушной обороны, таких как IRIS-T, NASAMS и Patriot, чтобы остановить российские ракеты. Предыдущие «скудные» поставки с Запада, наоборот, предоставили российским вооружённым силам, у которых, по словам главнокомандующего норвежской армией Эйрика Кристофферсена, до сих пор остаётся огромный арсенал ракет и беспилотников, «полную свободу действий».

Украине при этом будет всё труднее восстанавливать разрушенную инфраструктуру: сырья для этого становится всё меньше, и его рано или поздно придётся поставлять из России. Без достаточного количества энергоносителей снабжать людей становится всё сложнее. Кроме того, украинская военная промышленность также остро нуждается в электроэнергии, отмечает Шильц.

В-третьих, российские военные пытаются противостоять западному высокоточному оружию количеством и могут использовать для этого достаточные ресурсы. Особенно это касается танкового вооружения. По данным лондонского Международного института стратегических исследований (IISS), РФ в скором времени, вероятно, будет распоряжаться 4 тыс. готовых к развёртыванию танков — «сокрушительная масса», которая будет не только представлять большую опасность для западных танков Leopard, но и позволит РФ в любой момент перейти в наступление.

В-четвертых, по мере увеличения продолжительности конфликта на Украине заканчиваются солдаты. Сейчас там, по некоторым оценкам, проходит уже восьмая волна мобилизации, а на фронт отправляют мужчин старше 60 лет. С другой стороны, мобилизационный потенциал Москвы составляет около 30 миллионов человек.

И, наконец, по указанным выше причинам Россия, скорее всего, выйдет из этого конфликта не только «военным победителем с территориальными приобретениями, но и политическим». По данным Венского института международных экономических исследований (WIIW), экономическое восстановление Украины будет значительно сложнее, чем прогнозирует Национальный совет по восстановлению Украины от последствий войны. После прекращения огня или мирных переговоров членство в НАТО, вероятно, будет исключено на неопределённый срок, а вступление Украины в ЕС — в лучшем случае — займёт гораздо больше времени, чем требует Киев.

«А какова сейчас ситуация на театре военных действий? Пока Запад — что хорошо заметно по канцлеру Германии Олафу Шольцу — постоянно юлит и медлит с выполнением своего обещания «сделать для Украины всё, что в его силах», Киев теряет время, чтобы наконец выйти из окопной войны и перейти в наступление», — считает Шильц.

Российские войска используют это время, чтобы окопаться, установить минные поля, расширить позиции, подтянуть свежие резервные силы и новую боевую технику, чтобы весной лучше подготовиться к атаке и обороне. С обещанными поставками боевых танков — Украина запросила 300, а получит лишь около 130 — Украина, вероятно, не в состоянии начать успешные контрнаступления в районе Кременной и особенно на запорожском направлении, чтобы отрезать российские войска от снабжения и перекрыть сухопутный коридор в Крым.

«Это тем более справедливо с учётом того, что для успешного танкового наступления на Крым Украине нужны тактические баллистические ракеты ATACMS, больше бронетранспортёров (обещано 100, 500-600 требует Киев), больше артиллерийских систем (обещано 70, 500 требует Киев) и истребителей F-16 (обещано ноль, 180 требует Киев)», — поясняет обозреватель.

«У Киева заканчивается время, а Запад просто наблюдает. Опасаясь пересечь красные линии, установленные президентом РФ Владимиром Путиным, Европа и США также не предпринимают никаких действий для нейтрализации российской спутниковой связи, что серьёзно ограничило бы наступательные возможности Москвы», — продолжает он.

Международное сообщество «очень много делает для поддержки Украины». Но этого, по словам Шильца, «слишком мало для того, чтобы Киев cмог восстановить свою территориальную целостность». Можно лишь предположить, что «за этим скрывается расчёт». Всякий, кто разговаривает с западными дипломатами, всё чаще слышит о «страхе эскалации, об усталости демократических обществ от войны и о надежде на скорейшее прекращение огня». «И всё участие Запада будет сведено именно к этому быстрому прекращению огня — с его молчаливого согласия, конечно. Результатом станет перенёсшая ампутацию Украина», —подытоживает обозреватель Die Welt Кристоф Шильц.