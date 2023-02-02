 

Межвузовая комиссия по этике постановила пороть студентов за использование нейронных сетей

02.02.2023, 11:33, Разное
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В Москве завершилось внеочередной заседание межвузовой комиссии по этике, на которой обсуждался вопрос применения отдельными недобросовестными студентами нейронных сетей в процессе подготовки дипломных работ.

Было решено, что подобная практика не имеет ничего общего с учебным процессом и должна решительно пресекаться.

Согласно постановлению, вузам рекомендовано применять санкции при попытке применить нейросеть. Если это случилось во время учебного процесса и не связано с курсовыми или дипломными работами, на первый раз учащийся отделается предупреждением. В ином случае рекомендовано пороть студентов, менять им тему работы и назначать научным руководителем представителя военной кафедры. При рецидиве нарушителей будут отчислять и отдавать под суд.

– Нейронные сети ещё никому в этом мире не помогли, баловство одно. А вот хороший ремень сделал из многих слизняков нормальных людей, – отметил председатель комиссии. – При взгляде на большинство студентов сейчас на ум одно приходит: мало вас в детстве родители лупили, раз такое выросло. Значит, исправит вуз.

Присутствовавший на заседании представитель министерства образования сообщил, что ещё летом прошлого года были скорректированы директивы, касающиеся телесных наказаний. Если раньше они были применимы к «студентам кадетских учебных учреждений», то в нынешней редакции слово «кадетских» убрали и тем самым расширили полномочия всех вузов в этой сфере.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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