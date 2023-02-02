Positive Technologies рассматривает Индию и Южную Африку для развития

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02.02.2023, 11:27, Разное
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Positive Technologies – компания, занимающаяся кибербезопасностью, изучает возможности развития бизнеса в Латинской Америке и на Ближнем Востоке.

“Мы рассматриваем возможности развития бизнеса в следующих регионах: Латинская Америка и Южная Америка”, – они сказали, что это огромные рынки с множеством потенциальных возможностей для российского бизнеса”. Positive Technologies согласилась с этим мнением. Она отметила, что компания продолжает сотрудничать с клиентами в СНГ и Африке, а также в Персидском заливе, Юго-Восточной Азии и Персидском заливе.

Positive Technologies заявила, что ее стратегия выхода на зарубежные рынки основана на концепции партнерства. Она выходила на рынки с партнерами, которые разделяли наши ценности и были готовы перенять наши знания и передать их клиентам. В области решений по информационной безопасности наиболее надежными и известными были поставщики из России, Америки и Китая. Они отметили, что “покупка решений у поставщиков из разных стран – это логичная диверсификация рисков”.

“Мы не сосредоточены на конкуренции, а скорее на создании сообщества”, – компания заявила, что цель кооператива заключается в том, чтобы пользователи получали технологии от высококлассных вендоров, что позволит им накапливать опыт и выстраивать защиту.


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