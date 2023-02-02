 

Европейские компании сокращают отбор газа на ПХГ-станциях

02.02.2023, 11:27, Разное
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В то время как европейские компании, возможно, снизили темпы отбора газа из подземных хранилищ, спрос на транзит газа через Украину остается таким же, как и накануне, по данным Ассоциации газовой инфраструктуры Европы и оператора ГТС Украины.

GIE сообщает, что по состоянию на 31 января в ПХГ Европы находилось около 78,5 млрд. кубометров газа. Отбор составил 0,52 процентных пункта (п.п.). За день отбор составил 0,52 процентных пункта (п.п.), снизившись с 0,58 в предыдущий день. Это все еще оценка GIE; GIE может измениться в любой момент. Европейские газовые хранилища на данный момент заполнены на 72,09%, что составляет 20 п.п. Это почти на 35% больше, чем среднее начало февраля за пять лет. Выше 31 января прошлого года.

По данным газомониторинговой станции (ГМС) Суджи, потребность в газе на 2 февраля сейчас составляет 29,3 млн. куб. метров. Это по сравнению с 29,4 млн. куб. м в предыдущий день. Для 1 февраля этот показатель вырос на 20%. Аналитики объясняют это сближением контрактных цен на газ Газпрома с ценами на рынке для немедленной поставки на следующий день (или через несколько дней после этого) (спот).

С мая 2013 года поставки газа в Европу из России, Украины и РФ поддерживались на уровне 40-43 миллионов кубометров в сутки. 4 января этот показатель снизился до 38 миллионов кубометров. 18 января он составлял 31,26 млн кубометров. На следующий день он упал на 23% до 25,1 млн. кубометров. 20 января – 24,4 млн. кубометров и оставался таким до конца года. Транзитное соглашение между “Газпром Украина” и “Газпромом” предусматривает, что с 2021 года гарантированный суточный объем прокачки (с каждой стороны) составляет 109,6 млн кубометров.


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