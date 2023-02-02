 

Константинов: В Крыму национализируют имущество киевского футбольного клуба «Динамо»

02.02.2023, 11:25, Новости дня
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В Крыму под национализацию попадет имущество киевского футбольного клуба «Динамо», принадлежащего украинским олигархам, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

По его словам, в список имущества, подлежащего национализации, включены два земельных участках площадью 28 и 30 тыс. квадратных метров в поселке Орджоникидзе футбольного клуба «Динамо Киев», передает РИА «Новости».

Ранее Константинов сообщил, что в Крыму под национализацию попали имущество 12 украинских банков.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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