Константинов: В Крыму национализируют имущество киевского футбольного клуба «Динамо»
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В Крыму под национализацию попадет имущество киевского футбольного клуба «Динамо», принадлежащего украинским олигархам, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
По его словам, в список имущества, подлежащего национализации, включены два земельных участках площадью 28 и 30 тыс. квадратных метров в поселке Орджоникидзе футбольного клуба «Динамо Киев», передает РИА «Новости».
Ранее Константинов сообщил, что в Крыму под национализацию попали имущество 12 украинских банков.
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