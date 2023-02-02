Лавров: Важны не сроки окончания конфликта на Украине, а его итоги

Все хотят, чтобы конфликтная ситуация в Украине завершилась, но здесь важно не время, а качество итогов для русских людей, а задача военных – сделать свою работу, минимизировать потери, сообщил глава МИД Сергей Лавров в интервью журналисту Дмитрию Киселеву.

Министр отметил, что все хотят, чтобы это завершилось, но важен не временной фактор, а фактор качества тех итогов, которые мы обеспечим для нашего народа, для тех людей, которых киевская хунта долгие годы при поощрении Запада лишала всего русского, передает РИА «Новости».

По словам Лаврова, задача дипломатов на сегодняшний день состоит в том, чтобы эффективно разъяснять происходящее с точки зрения геополитики, и тогда скорее в мире созреет понимание, что это необходимо заканчивать.

«А заканчивать это необходимо исключительно, если мы будем наблюдать прекращение настойчивой, упорной линии Запада во главе с Соединенными Штатами все это не заканчивать никогда до тех пор, пока они не сочтут, что любые угрозы их гегемонии устранены», – подчеркнул глава МИД России.

По словам Лаврова, Россия на данном этапе действует так же, как наши западные коллеги обещали: должна быть победа на поле боя. Министр напомнил, что, следуя этой формуле, Запад заставил Киев отказаться от переговоров, когда в конце марта была возможность закончить это политическим путем.

Лавров подчеркнул, что задача российских военных – сделать свою работу, минимизировать потери, а не думать, когда все закончится.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что президент США Джо Байден не хочет использовать свой «ключ» от киевского режима, чтобы положить конец конфликту.

—