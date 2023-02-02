 

Развод и отъезд из дворца: Кейт Миддлтон пошла по скользкой дорожке Меган Маркл

02.02.2023, 10:37, Разное
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Кейт Миддлтон считается примером интеллигентности и приличия при королевском дворе Великобритании. При жизни королевы Елизаветы II она старалась соблюдать все положенные по протоколу королевские традиции и продолжает делать это до сих пор.

Однако в последнее время ходят слухи о том, что в браке принца Уильяма с Кейт Миддлтон назрел серьезный кризис. Это и не удивительно, ведь после побега из дворца Меган Маркл и принца Гарри все обязанности в двойном объеме легли на плечи герцогов Кембриджских.

В прошлом году в Сети заговорили о том, что Кейт Миддлтон якобы пошла по скользкой дорожке Меган Маркл и тоже переживет отъезд из королевского дворца. Однако говорят, что ее ждут и более страшные вещи вплоть до краха брака с принцем Уильямом.

Скандальные мемуары принца Гарри “Запасной” подлили масла в огонь. В Сети стали всплывать имена женщин, с которыми у мужа Кейт Миддлтон были интрижки, а сама герцогиня дошла даже до того, что вышла в свет без кольца и в гордом одиночестве. Возможно, ей просто надоело терпеть выходки своего мужа? Во время очередной поездки она общалась с британскими студентами и выглядела вполне счастливой, фотографии появились в соцсетях.


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