Крисси Тейген и Джон Ледженд раскрыли значение имени новорожденной дочери

Одна из самых крепких супружеских селебрити-пар всегда откровенна с поклонниками в вопросах семейной жизни. Крисси Тейген и Джон Ледженд открыто рассказывают фанатам о своем здоровье и отношениях, а также регулярно публикуют фотографии своих детей в социальных сетях. Так, неделю назад они впервые показали лицо новорожденной дочери Эсти Максин Стивенс, а теперь — раскрыли значение ее имени. Оказывается, звездные родители назвали девочку Эсти отнюдь не случайно.

Мою прабабушку звали Эстер, – сказал Ледженд в диалоге с E! News. – Мы не выбирали имя конкретно в честь нее, однако как только Крисси поделилась со мной этой идеей, я незамедлительно согласился.

Очередное пополнение в семье Крисси Тейген и Джона Ледженда случилось в середине января. О третьей беременности ведущей и модели стало известно в начале августа прошлого года. Чтобы зачать ребенка, звезда прибегла к процедуре ЭКО. Пара растит еще двоих детей — 4-летнего сына Майлза и 6-летнюю дочку Луну.

Отметим, Крисси не скрывала от фанатов интересное положение и регулярно делилась новыми снимками, а также выходила в свет. Так, в начале сентября они с Джоном появились на ковровой дорожке церемонии награждения “Эмми”. А всего через несколько дней после этого беременная Тейген снялась в новом романтическом клипе своего возлюбленного, который тот выпустил к 9-й годовщине брака.