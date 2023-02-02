 

Звезда “Уэнсдэй” Дженна Ортега стала глобальным амбассадором Adidas

02.02.2023, 10:30, Разное
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Спортивный гигант Adidas сделал главную звезду нового сериала Тима Бертона “Уэнсдей” Дженну Ортегу глобальным амбассадором. Представители бренда отметили, что с юной артисткой их объединяет общее стремление развивать культуру молодого поколения. Дженна стала лицом абсолютно нового подразделения корпорации, которое получило название Adidas Sportswear. 

По информации Hypebeast, детали коллаборации топ-менеджеры бренда раскроют позже в этом году. Аdidas также напомнил, что Дженна — “ярая футбольная фанатка”, которая также увлекается фитнесом и йогой. Представители компании отметили, прежде всего, важность того, что Дженна “делает то, во что верит” и отдается любимому делу без остатка. 

Ортега, в свою очередь, заявила, что ее любовь к Adidas тянется из далекого прошлого: 

Компания всегда присутствовала в спорте, музыке и культуре и продолжает оставаться новатором во многих областях. В детстве для меня всегда были актуальны кроссовки и футболки Adidas, и по сей день большая часть моего гардероба состоит из “культовых трех полосок”. Для меня большая честь стать частью этой легендарной семьи создателей перемен и лицом ее нового бренда. Не могу дождаться, чтобы показать вам это, ребята, – прокомментировала Дженна в социальных сетях. 

Спин-офф “Семейки Аддамс” “Уэнсдэй” с Ортегой в главной роли вышел на стриминговой платформе Netflix 23 ноября и моментально побил рекорд просмотров англоязычных шоу. На первой же неделе после премьеры сериал посмотрели более 341,2 миллиона раз. А недавно шоураннеры проекта рассказали о планах на второй сезон.


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