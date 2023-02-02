Звезда “Уэнсдэй” Дженна Ортега стала глобальным амбассадором Adidas

Спортивный гигант Adidas сделал главную звезду нового сериала Тима Бертона “Уэнсдей” Дженну Ортегу глобальным амбассадором. Представители бренда отметили, что с юной артисткой их объединяет общее стремление развивать культуру молодого поколения. Дженна стала лицом абсолютно нового подразделения корпорации, которое получило название Adidas Sportswear.

По информации Hypebeast, детали коллаборации топ-менеджеры бренда раскроют позже в этом году. Аdidas также напомнил, что Дженна — “ярая футбольная фанатка”, которая также увлекается фитнесом и йогой. Представители компании отметили, прежде всего, важность того, что Дженна “делает то, во что верит” и отдается любимому делу без остатка.

Ортега, в свою очередь, заявила, что ее любовь к Adidas тянется из далекого прошлого:

Компания всегда присутствовала в спорте, музыке и культуре и продолжает оставаться новатором во многих областях. В детстве для меня всегда были актуальны кроссовки и футболки Adidas, и по сей день большая часть моего гардероба состоит из “культовых трех полосок”. Для меня большая честь стать частью этой легендарной семьи создателей перемен и лицом ее нового бренда. Не могу дождаться, чтобы показать вам это, ребята, – прокомментировала Дженна в социальных сетях.

Спин-офф “Семейки Аддамс” “Уэнсдэй” с Ортегой в главной роли вышел на стриминговой платформе Netflix 23 ноября и моментально побил рекорд просмотров англоязычных шоу. На первой же неделе после премьеры сериал посмотрели более 341,2 миллиона раз. А недавно шоураннеры проекта рассказали о планах на второй сезон.