 

УП – в Киеве обиделись на Орбана — позабыл об Украине

02.02.2023, 10:20, Разное
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Украинское внешнеполитическое ведомство вызвало посла Венгрии, которому выразило протест в связи с высказываниями Виктора Орбана. Как передаёт «Украинская правда», ранее премьер Венгрии заявил, что на западе его страна граничит с немецкоязычными, а на востоке — с русскими, «забыв» об Украине.


AP

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Венгрии Иштвана Ийдярто и выразило ему протест в связи с высказываниями Виктора Орбана. Как передаёт «Украинская правда», премьер Венгрии во время праздничного ужина в честь президента Азербайджана Ильхама Алиева заявил, что на западе его страна граничит с немецкоязычными, а на востоке — с русскими, «забыв» об Украине.

«Не нужно быть физиком-ядерщиком, чтобы увидеть это сразу: Азербайджан граничит с Ираном на юге и с Россией — на севере; на западе от Венгрии живут немецкоязычные, а на востоке — русские. Поэтому мы знаем ситуацию и знаем, как трудно хорошо управлять жизнью нации при таких обстоятельствах», — заявил Орбан.

Как отмечает издание, под немецкоязычными он, очевидно, имел в виду Австрию, а об Украине вообще не вспомнил, «населив» её русскими.


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