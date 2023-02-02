 

Galaxy S23 Ultra получил 200-мегапиксельную камеру

02.02.2023, 10:12, Разное
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Южнокорейская компания Samsung добавила в линейку своих флагманских смартфонов Galaxy S 200-мегапиксельную основную камеру. Первым пользователем этого сенсора стал Galaxy S23 Ultra. Производитель объявил об этом на выставке Galaxy Unpacked, которая транслировалась в прямом эфире на YouTube.

Процессор Snapdragon 8 Gen 2 также был модифицирован для главного устройства флагманской серии. Он поддерживает стилус S Pen. Как и в серии Galaxy Note, аксессуар хранится в отдельной ячейке в корпусе телефона. Он оснащен 6,8-дюймовым дисплеем QHD+ с частотой 120 Гц и повышенной максимальной яркостью. Хотя дисплей слегка изогнут, он заметно меньше, чем у Galaxy S22 Ultra.

Его 200-мегапиксельный основной сенсор – это то, что отличает телефон от его предшественника. Samsung утверждает, что основная камера использует объединение пикселей после обработки для получения более четких и ярких изображений. Основной блок также включает 12-мегапиксельную камеру с ультрашироким углом обзора, а также два 10-мегапиксельных датчика с объективами с 3-кратным и 10-кратным зумом.

Аккумулятор емкостью 5 000 мАч обеспечивает питание с поддержкой беспроводной зарядки, быстрой зарядки и проводной зарядки мощностью 45 Вт. По текущему обменному курсу Galaxy S23 Ultra стоит $1199 или 83 600 рублей.

Роланд Квандт, инсайдер из Samsung Galaxy S23, раскрыл все подробности о смартфонах серии Samsung Galaxy S23 в день их официального представления.


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