 

Крым арестовал активы 12 украинских банков

02.02.2023, 10:12, Разное
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Владимир Константинов (глава регионального парламента) заявил, что активы 12 украинских банков будут национализированы Крымом.

Крымский парламент на ближайшей сессии примет решение о национализации имущества, принадлежащего нескольким украинским бизнесменам, олигархам и политикам. Константинов заявил, что после национализации часть прибыли предприятий должна быть направлена на поддержку спецопераций. В список имущества, подлежащего национализации, вошли движимые и недвижимые активы двенадцати украинских банков. Речь идет, в частности, об имуществе следующих банков: “Финансы и Кредит”, “Банк Форум”, “Укрсиббанк”, “Имэксбанк”, “Пиреус Банк МКБ”, “АБ “Экспресс – Банк”, “Украинский акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк”, “Укрсоцбанк”, “Государственный экспортно-импортный банк Украины”, “Надра”, “МТБ БАНК”.

Ранее парламент Крыма принял решение о национализации имущества, принадлежащего украинским олигархам, связанным с киевскими властями. Он национализировал Бахчисарайский комбинат “Стройиндустрия”, Заливской судостроительный завод, строительный гипермаркет “Новацентр” и торговый комплекс, а также земельные участки, недвижимое и движимое имущество ООО “Мегастрой”. Власти заявили, что продолжат поиск иностранцев и стран, совершающих враждебные действия против России.


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