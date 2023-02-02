NYT: США подталкивают союзников по НАТО к поставке F-16 Украине

США подталкивают власти европейских стран к решению поставить истребители F-16 Украине, следуя выработанной между Вашингтоном, Киевом и НАТО тактике. К такому выводу пришли аналитики газеты The New York Times Хелен Купер и Эрик Шмитт в статье, опубликованной на сайте издания.

Как отмечают Купер и Шмитт, президент США Джо Байден, который ранее заявил, что Вашингтон не будет передавать Украине истребители F-16, следует привычному сценарию, когда американские чиновники в частных беседах говорят, что его отказ носит временный характер и не исключает того, что администрация решит поставить F-16 позже или, позволит другой стране отправить Украине F-16 американского производства, передает ТАСС.

Как заявили аналитики, НАТО, США и Украина отработали «стандартную тактику» решения вопроса поставок современных вооружений Киеву, когда после месяцев колебаний администрация Байдена говорит «да», и ворота перед новым оружием распахиваются, как это уже было в случае с поставками Киеву западных боевых машин пехоты, систем ПРО и танков.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не намерен поставлять Украине американские истребители F-16.

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