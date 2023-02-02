Минсельхоз заявил, что поставки ингредиентов для производства молочных заквасок в Россию продолжаются

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02.02.2023, 10:05, Новости дня
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Российские предприятия сформировали достаточные запасы сырья и компонентов для производства бактериальных заквасок, поставки ингредиентов в Россию продолжаются, сообщили в Министерстве сельского хозяйства.

В ведомстве отметили, что поставки сырья для производства бактериальных заквасок продолжаются, предприятия достаточно запаслись для их производства.

Как пояснили в министерстве, в РФ реализуются крупные инвестпроекты по созданию высокотехнологичных производств бактериальных заквасок. Так, в прошлом году началось строительство биофабрики в Ярославской области мощностью 160 тонн продукции в год. Еще одна биофабрика будет построена в Московской области, передает ТАСС.

Ранее основатель сельскохозяйственного холдинга «АгриВолга» Сергей Бачин сообщил РБК, что производители сметаны в РФ якобы оказались в полной зависимости от импорта биозаквасок, которые используются для производства кисломолочной продукции и сыроделия.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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